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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,81 1,47 23,13 Bera Holding 2,24 1,82 23,08 İş Bankası (C) 5,10 4,26 19,72 Sabancı Holding 8,45 7,26 16,39 Yapı ve Kredi Bank. 1,80 1,55 16,13 Garanti Bankası 9,15 7,91 15,68 Gözde Girişim 2,96 2,56 15,62 Vakıflar Bankası 4,31 3,75 14,93 T. Halk Bankası 7,88 6,87 14,70 İndeks Bilgisayar 6,51 5,77 12,82 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 58,55 63,45 -7,72 Şok Marketler 10,27 11,00 -6,64 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 1,31 -4,58 Soda Sanayii 7,25 7,59 -4,48 Türk Hava Yolları 14,44 15,08 -4,24 Verusa Holding 15,92 16,45 -3,22 Koza Madencilik 7,40 7,59 -2,50 Parsan 8,18 8,39 -2,50 Koza Altın 53,95 54,90 -1,73 Kordsa Teknik Tekstil 8,95 9,07 -1,32 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 6.279.386.815 Garanti Bankası 5.449.532.606 Akbank 2.572.456.660 T. Halk Bankası 1.950.152.856 Vakıflar Bankası 1.758.775.213 Aselsan 1.659.295.179 Yapı ve Kredi Bank. 1.280.205.473 Kardemir (D) 1.261.897.704 İş Bankası (C) 1.198.317.496 Petkim 1.090.278.571


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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