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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 10,72 8,18 31,05 Mavi Giyim 38,88 30,94 25,66 MLP Sağlık 12,41 10,35 19,90 Pegasus 28,34 24,44 15,96 ICBC Turkey Bank 6,21 5,42 14,58 Ülker Bisküvi 18,26 16,30 12,02 Yataş 5,07 4,56 11,18 Türk Telekom 4,50 4,05 11,11 Tofaş Oto. Fab. 20,00 18,03 10,93 Petkim 5,88 5,32 10,53 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 6,36 7,30 -12,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,25 -8,00 Bera Holding 2,10 2,24 -6,25 Coca Cola İçecek 33,00 33,88 -2,60 Verusa Holding 15,58 15,92 -2,14 Karsan Otomotiv 1,50 1,53 -1,96 Akbank 6,50 6,55 -0,76 Bim Mağazalar 92,85 93,40 -0,59 Kerevitaş Gıda 1,81 1,82 -0,55 T. Halk Bankası 7,84 7,88 -0,51 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.782.314.454 Garanti Bankası 4.851.979.825 Kardemir (D) 2.607.513.985 Aselsan 2.326.792.379 Akbank 2.018.229.590 Petkim 1.815.170.335 Vakıflar Bankası 1.632.413.019 Yapı ve Kredi Bank. 1.603.948.446 Türk Telekom 1.563.064.917 T. Halk Bankası 1.538.670.022


(BİTTİ)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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