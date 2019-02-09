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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,65 1,27 29,92 Beşiktaş Futbol Yat. 1,82 1,66 9,64 Arçelik 19,87 18,25 8,88 Global Yat. Holding 3,81 3,56 7,02 Parsan 11,15 10,43 6,90 Verusa Holding 18,24 17,11 6,60 Anadolu Cam 3,24 3,05 6,23 Aksa 9,09 8,58 5,94 Kartonsan 378,40 360,00 5,11 Anel Elektrik 1,95 1,86 4,84 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,30 2,54 -9,45 Koza Madencilik 5,90 6,49 -9,09 Odaş Elektrik 1,91 2,10 -9,05 Netaş Telekom. 7,10 7,75 -8,39 İş Bankası (C) 5,42 5,84 -7,19 Tofaş Oto. Fab. 19,34 20,80 -7,02 Karsan Otomotiv 1,38 1,48 -6,76 Şişe Cam 6,35 6,76 -6,07 Fenerbahçe Futbol 7,49 7,96 -5,90 Zorlu Enerji 1,41 1,49 -5,37 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.945.924.397 Garanti Bankası 4.143.766.175 İş Bankası (C) 2.014.647.252 Kardemir (D) 1.899.996.605 Aselsan 1.411.986.197 Akbank 1.365.912.479 Türk Telekom 1.304.231.053 Koza Madencilik 1.169.130.372 Ereğli Demir Çelik 1.155.743.074 Vakıflar Bankası 1.104.804.581

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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