Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,08 0,96 12,80 Albaraka Türk 1,85 1,65 12,12 GSD Holding 0,94 0,86 9,30 Yataş 5,29 4,91 7,74 Trakya Cam 3,71 3,46 7,23 İş Bankası (C) 5,79 5,42 6,83 Kordsa Teknik Tekstil 9,57 9,05 5,75 Alarko Holding 2,61 2,47 5,67 Şişe Cam 6,69 6,35 5,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,15 2,99 5,35 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 19,79 22,20 -10,86 Tat Gıda 3,98 4,45 -10,56 Bera Holding 1,81 1,99 -9,05 Türk Hava Yolları 13,69 14,71 -6,93 Ford Otosan 53,10 56,95 -6,76 Anel Elektrik 1,82 1,95 -6,67 Aksa Enerji 2,73 2,90 -5,86 Çemtaş 5,54 5,88 -5,78 Alarko GMYO 46,28 49,00 -5,55 Şok Marketler 10,57 11,19 -5,54 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.720.374.152 Garanti Bankası 4.715.558.976 İş Bankası (C) 1.851.604.715 Vakıflar Bankası 1.770.198.073 Aselsan 1.734.992.244 Kardemir (D) 1.668.155.228 Akbank 1.456.764.654 Koza Madencilik 1.408.522.404 T. Halk Bankası 1.348.612.898 Türk Telekom 1.344.309.010

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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