Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi dünya Trabzon
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından...
İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar harcattı
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar...

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,08 0,96 12,80 Albaraka Türk 1,85 1,65 12,12 GSD Holding 0,94 0,86 9,30 Yataş 5,29 4,91 7,74 Trakya Cam 3,71 3,46 7,23 İş Bankası (C) 5,79 5,42 6,83 Kordsa Teknik Tekstil 9,57 9,05 5,75 Alarko Holding 2,61 2,47 5,67 Şişe Cam 6,69 6,35 5,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,15 2,99 5,35 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 19,79 22,20 -10,86 Tat Gıda 3,98 4,45 -10,56 Bera Holding 1,81 1,99 -9,05 Türk Hava Yolları 13,69 14,71 -6,93 Ford Otosan 53,10 56,95 -6,76 Anel Elektrik 1,82 1,95 -6,67 Aksa Enerji 2,73 2,90 -5,86 Çemtaş 5,54 5,88 -5,78 Alarko GMYO 46,28 49,00 -5,55 Şok Marketler 10,57 11,19 -5,54 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.720.374.152 Garanti Bankası 4.715.558.976 İş Bankası (C) 1.851.604.715 Vakıflar Bankası 1.770.198.073 Aselsan 1.734.992.244 Kardemir (D) 1.668.155.228 Akbank 1.456.764.654 Koza Madencilik 1.408.522.404 T. Halk Bankası 1.348.612.898 Türk Telekom 1.344.309.010

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (10)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5