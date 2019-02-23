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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 7,58 6,35 19,37 İndeks Bilgisayar 7,96 6,74 18,10 Kardemir (D) 2,56 2,34 9,40 Aksa Enerji 2,97 2,73 8,79 İttifak Holding 3,35 3,08 8,77 Park Elek.Madencilik 2,75 2,53 8,70 Kordsa Teknik Tekstil 10,40 9,57 8,67 Çemtaş 6,02 5,54 8,66 GSD Holding 1,02 0,94 8,51 Netaş Telekom. 7,81 7,24 7,87 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 4,84 5,27 -8,16 Turkcell 13,87 14,92 -7,04 Bim Mağazalar 87,70 94,10 -6,80 Parsan 10,55 11,08 -4,78 İş Bankası (C) 5,55 5,79 -4,15 Fenerbahçe Futbol 7,04 7,27 -3,16 Şok Marketler 10,31 10,57 -2,46 Garanti Bankası 8,67 8,87 -2,25 Sabancı Holding 9,00 9,19 -2,07 İş GMYO 1,06 1,08 -1,85 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.975.497.048 Garanti Bankası 4.044.755.212 Kardemir (D) 1.754.372.548 Aselsan 1.680.345.968 Ereğli Demir Çelik 1.309.563.322 Türk Telekom 1.257.349.580 İş Bankası (C) 1.186.354.717 Vakıflar Bankası 1.136.046.030 Akbank 1.123.535.206 T. Halk Bankası 1.101.836.608

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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