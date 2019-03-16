Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 4,26 3,74 13,90 Emlak Konut GMYO 1,69 1,49 13,42 Metro Holding 0,98 0,88 11,36 Kardemir (D) 2,56 2,33 9,87 Eczacıbaşı Yatırım 8,36 7,69 8,71 Karsan Otomotiv 1,55 1,43 8,39 Çelebi 68,95 63,75 8,16 GSD Holding 1,10 1,02 7,84 Vestel 12,20 11,33 7,68 Doğan Holding 1,27 1,18 7,63 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 32,50 35,16 -7,57 Tekfen Holding 24,30 26,16 -7,11 Gübre Fabrik. 3,05 3,26 -6,44 Galatasaray Sportif 1,34 1,43 -6,29 Net Holding 1,88 2,00 -6,00 Gözde Girişim 3,39 3,59 -5,57 Arçelik 19,40 20,48 -5,27 Anel Elektrik 1,74 1,82 -4,40 Ford Otosan 51,00 53,25 -4,23 Bim Mağazalar 85,35 89,00 -4,10 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.519.381.029 Garanti Bankası 3.072.903.604 Petkim 2.576.070.620 Kardemir (D) 2.285.320.638 Akbank 1.752.400.622 Vestel 1.593.016.210 Aselsan 1.555.909.678 İş Bankası (C) 1.165.253.192 T. Halk Bankası 983.760.801 Ereğli Demir Çelik 931.883.275

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)