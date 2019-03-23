Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,85 1,59 16,35 Vestel 13,69 12,20 12,21 İttifak Holding 3,85 3,55 8,45 Tekfen Holding 25,94 24,30 6,75 Netaş Telekom. 8,19 7,69 6,50 Verusa Holding 21,02 20,02 5,00 Gözde Girişim 3,54 3,39 4,42 Türk Hava Yolları 13,49 12,98 3,93 Çelebi 70,70 68,95 2,54 Enerjisa Enerji 5,73 5,64 1,60 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,74 0,98 -24,49 Aksa Enerji 2,60 2,98 -12,75 Türk Telekom 4,79 5,32 -9,96 Gersan Elektrik 2,22 2,45 -9,39 Trakya Cam 3,51 3,86 -9,07 Odaş Elektrik 1,52 1,67 -8,98 Ülker Bisküvi 17,95 19,70 -8,88 Bera Holding 1,82 1,99 -8,54 Pegasus 27,70 30,20 -8,28 GSD Holding 1,01 1,10 -8,18 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.321.238.313 Kardemir (D) 5.862.620.230 Garanti Bankası 4.791.540.667 Petkim 2.481.664.914 Akbank 1.903.133.445 Koza Madencilik 1.524.137.924 T. Halk Bankası 1.489.227.167 İş Bankası (C) 1.458.617.086 Aselsan 1.372.761.641 Ereğli Demir Çelik 1.056.879.148

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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