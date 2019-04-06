Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,78 6,25 24,48 Tofaş Oto. Fab. 19,38 17,11 13,27 Anadolu Efes 19,80 17,51 13,08 TAV Havalimanları 26,36 23,34 12,94 Türk Hava Yolları 14,55 12,93 12,53 Enerjisa Enerji 5,30 4,76 11,25 İndeks Bilgisayar 7,77 7,04 10,37 Ford Otosan 51,10 46,35 10,25 İş Fin.Kir. 7,51 6,82 10,12 Koç Holding 17,22 15,69 9,74 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,81 0,87 -6,90 Verusa Holding 20,80 21,92 -5,11 Soda Sanayii 7,25 7,50 -3,33 İhlas Holding 0,37 0,38 -2,63 Emlak Konut GMYO 1,50 1,53 -1,96 Albaraka Türk 1,52 1,55 -1,94 Global Yat. Holding 3,12 3,18 -1,89 Kartonsan 332,30 337,26 -1,47 T. Halk Bankası 6,34 6,38 -0,63 Netaş Telekom. 8,11 8,16 -0,61 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 6.093.536.762 Garanti Bankası 5.947.343.840 T. Halk Bankası 3.147.602.606 Akbank 2.407.537.264 Kardemir (D) 2.006.424.032 Vakıflar Bankası 1.440.277.879 İş Bankası (C) 1.368.349.790 Petkim 1.302.151.071 Aselsan 1.062.475.136 Ereğli Demir Çelik 998.673.391

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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