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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,43 0,37 16,22 İttifak Holding 4,64 4,18 11,00 Parsan 10,25 9,24 10,93 Hektaş 11,67 10,80 8,06 Tekfen Holding 24,26 23,12 4,93 İş Fin.Kir. 7,78 7,51 3,60 Şişe Cam 6,08 5,92 2,70 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,81 2,47 Enerjisa Enerji 5,42 5,30 2,26 Enka İnşaat 4,96 4,87 1,85 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İndeks Bilgisayar 6,92 7,77 -10,94 Yataş 4,71 5,26 -10,46 Fenerbahçe Futbol 7,01 7,78 -9,90 TAV Havalimanları 24,14 26,36 -8,42 Mavi Giyim 36,70 39,48 -7,04 Net Holding 1,68 1,80 -6,67 Netaş Telekom. 7,57 8,11 -6,66 Garanti Bankası 8,44 9,01 -6,33 MLP Sağlık 12,39 13,22 -6,28 Gersan Elektrik 2,02 2,15 -6,05 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.630.459.316 Garanti Bankası 3.892.579.998 T. Halk Bankası 3.494.502.021 Kardemir (D) 2.280.737.832 Akbank 1.512.998.314 Vakıflar Bankası 1.291.176.961 İş Bankası (C) 909.370.395 Aselsan 785.421.801 Petkim 759.477.832 Yapı ve Kredi Bank. 613.252.095

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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