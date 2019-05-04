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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,03 1,72 18,02 Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 1,83 13,11 Tofaş Oto. Fab. 18,70 16,73 11,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,30 10,00 Soda Sanayii 7,96 7,33 8,59 Fenerbahçe Futbol 7,68 7,11 8,02 İttifak Holding 6,87 6,38 7,68 Parsan 11,71 10,90 7,43 Pegasus 30,74 29,32 4,84 Şişe Cam 6,03 5,77 4,51 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,48 0,53 -9,43 Yataş 4,26 4,59 -7,19 Vestel 11,39 12,24 -6,94 Good-Year 2,95 3,17 -6,94 Ege Endüstri 405,00 433,50 -6,57 Türk Traktör 27,48 29,40 -6,53 MLP Sağlık 11,39 12,18 -6,49 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,93 -6,45 Coca Cola İçecek 30,22 32,00 -5,56 Albaraka Türk 1,37 1,45 -5,52 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.213.045.421 Türk Hava Yolları 2.485.087.276 Galatasaray Sportif 1.613.922.722 Akbank 1.057.116.335 İş Bankası (C) 793.864.584 T. Halk Bankası 747.081.520 Aselsan 683.027.708 Kardemir (D) 623.501.720 Beşiktaş Futbol Yat. 560.205.699 Ereğli Demir Çelik 554.287.168

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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