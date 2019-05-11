Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,33 18,18 Fenerbahçe Futbol 8,38 7,68 9,11 Ege Endüstri 434,30 405,00 7,23 Koza Altın 44,36 41,48 6,94 Petkim 4,80 4,50 6,67 Kerevitaş Gıda 1,59 1,51 5,30 Koza Madencilik 5,74 5,46 5,13 İskenderun Demir Çelik 5,95 5,67 5,01 Polisan Holding 3,21 3,06 4,90 Çelebi 76,40 72,90 4,80 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 2,07 -15,46 Karsan Otomotiv 1,25 1,46 -14,38 Türk Hava Yolları 12,15 13,90 -12,59 Netaş Telekom. 6,35 7,22 -12,05 İş Fin.Kir. 6,96 7,86 -11,45 MLP Sağlık 10,12 11,39 -11,15 Gözde Girişim 3,10 3,48 -10,92 İhlas Holding 0,43 0,48 -10,42 Vestel 10,25 11,39 -10,01 Coca Cola İçecek 27,28 30,22 -9,73 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.571.323.689 Türk Hava Yolları 4.095.899.317 Galatasaray Sportif 1.371.537.686 Akbank 1.277.704.167 Aselsan 1.082.782.699 T. Halk Bankası 1.073.426.652 Petkim 978.566.789 İş Bankası (C) 914.971.679 Ereğli Demir Çelik 856.845.364 Kardemir (D) 750.278.231

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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