Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,92 0,75 22,67 Sasa Polyester 5,99 5,19 15,41 T. Halk Bankası 5,40 4,98 8,43 MLP Sağlık 10,70 10,11 5,84 Şok Marketler 7,89 7,48 5,48 Vestel 9,44 8,98 5,12 Bera Holding 1,77 1,69 4,73 Arçelik 16,24 15,60 4,10 Bim Mağazalar 73,50 71,35 3,01 Enka İnşaat 5,10 4,97 2,62 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,35 1,76 -23,30 Albaraka Türk 1,10 1,31 -16,03 Beşiktaş Futbol Yat. 1,33 1,48 -10,14 Tümosan Motor ve Traktör 3,69 4,10 -10,00 Polisan Holding 2,09 2,30 -9,13 Aselsan 17,19 18,87 -8,90 ICBC Turkey Bank 2,67 2,92 -8,56 İttifak Holding 6,50 7,05 -7,80 Emlak Konut GMYO 1,08 1,17 -7,69 Hürriyet Gzt. 0,65 0,70 -7,14 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.573.719.555 Türk Hava Yolları 4.117.657.885 T. Halk Bankası 1.923.771.631 Koza Madencilik 1.837.736.689 Aselsan 1.500.152.105 Akbank 1.135.287.201 İş Bankası (C) 801.450.455 Kardemir (D) 795.141.481 Yapı ve Kredi Bank. 782.205.658 Petkim 721.230.498 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)