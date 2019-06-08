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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 12,85 11,64 10,40 İpek Doğal Enerji 5,09 4,70 8,30 Polisan Holding 2,46 2,29 7,42 Metro Holding 1,06 0,99 7,07 Akbank 6,38 5,98 6,69 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 1,99 6,53 Tekfen Holding 26,44 24,88 6,27 Koza Madencilik 7,38 6,95 6,19 Özderici GMYO 0,71 0,67 5,97 Garanti Bankası 8,40 7,93 5,93 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 126,90 131,00 -3,13 Bera Holding 1,81 1,84 -1,63 Odaş Elektrik 1,33 1,35 -1,48 Netaş Telekom. 6,46 6,53 -1,07 Emlak Konut GMYO 1,13 1,14 -0,88 İttifak Holding 6,16 6,20 -0,65 Vestel 9,70 9,75 -0,51 Galatasaray Sportif 1,41 1,41 0,00 Sasa Polyester 6,23 6,23 0,00 Doğan Holding 1,07 1,07 0,00 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.126.661.645 Türk Hava Yolları 1.029.141.344 İş Bankası (C) 408.742.033 T. Halk Bankası 335.204.564 Akbank 327.652.438 Koza Madencilik 309.547.099 Petkim 274.545.264 Yapı ve Kredi Bank. 220.153.894 Turkcell 219.338.997 Aselsan 213.965.400

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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