Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BIST BIST Şirketleri ABD AB Rusya
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi
Balık hamlesi
Balık hamlesi
İTO Rallisi başladı
İTO Rallisi başladı
Taksicilere alarm butonu
Taksicilere alarm butonu
İstanbul’daki Afrika
İstanbul’daki Afrika

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,30 1,91 20,42 Vakıflar Bankası 4,88 4,19 16,47 Garanti Bankası 10,15 9,10 11,54 Akbank 7,54 6,80 10,88 T.S.K.B. 0,82 0,74 10,81 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 2,41 10,37 Kerevitaş Gıda 1,87 1,71 9,36 İş Bankası (C) 6,60 6,05 9,09 Hektaş 14,34 13,17 8,88 Bim Mağazalar 86,10 79,65 8,10 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,27 5,11 -16,44 İpek Doğal Enerji 5,03 5,71 -11,91 Koza Madencilik 6,27 7,08 -11,44 Vestel 11,24 12,36 -9,06 Verusa Holding 16,52 18,05 -8,48 ICBC Turkey Bank 3,60 3,92 -8,16 TAV Havalimanları 24,88 27,00 -7,85 Koza Altın 49,34 52,85 -6,64 İttifak Holding 6,06 6,40 -5,31 Ford Otosan 59,65 62,50 -4,56 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.704.644.908 Garanti Bankası 5.373.523.636 Akbank 2.291.510.259 T. Halk Bankası 2.201.868.197 Kardemir (D) 1.486.142.674 ICBC Turkey Bank 1.449.522.236 Vakıflar Bankası 1.416.271.678 Petkim 1.288.438.760 Aselsan 1.100.856.857 İş Bankası (C) 980.292.800

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (10)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5