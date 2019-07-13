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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 5,86 5,39 8,72 Tüpraş 124,00 114,60 8,20 İttifak Holding 6,45 6,06 6,44 Kerevitaş Gıda 1,99 1,87 6,42 Koza Altın 51,90 49,34 5,19 Enerjisa Enerji 6,10 5,86 4,10 Ege Endüstri 508,00 489,00 3,89 Turkcell 13,30 12,83 3,66 Otokar 115,50 112,30 2,85 Doğan Holding 1,19 1,16 2,59 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,79 11,24 -12,90 Türk Hava Yolları 11,95 13,34 -10,42 Verusa Holding 14,82 16,52 -10,29 Hektaş 12,94 14,34 -9,76 Gersan Elektrik 2,08 2,30 -9,57 Odaş Elektrik 1,34 1,48 -9,46 Karsan Otomotiv 1,14 1,25 -8,80 Garanti Bankası 9,26 10,15 -8,77 Sasa Polyester 6,20 6,79 -8,69 ICBC Turkey Bank 3,29 3,60 -8,61 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 7.804.109.797 Türk Hava Yolları 5.269.701.677 Akbank 2.013.200.217 Vakıflar Bankası 1.878.772.367 T. Halk Bankası 1.845.541.119 Kardemir (D) 1.218.510.186 Petkim 1.190.001.235 Yapı ve Kredi Bank. 1.170.445.783 İş Bankası (C) 1.122.230.583 Tüpraş 1.066.519.168


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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