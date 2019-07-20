Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 3,01 2,52 19,44 Yataş 5,42 4,72 14,83 Tekfen Holding 26,32 23,74 10,87 ICBC Turkey Bank 3,63 3,29 10,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,71 2,46 10,16 Pegasus 50,40 45,94 9,71 Tofaş Oto. Fab. 20,10 18,35 9,54 Migros Ticaret 14,94 13,69 9,13 Aselsan 18,19 16,68 9,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 0,94 8,51 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,77 14,53 -5,23 İttifak Holding 6,20 6,45 -3,88 İş Fin.Kir. 2,76 2,87 -3,83 Enka İnşaat 5,78 5,83 -0,86 Kordsa Teknik Tekstil 11,91 12,00 -0,75 Çemtaş 5,82 5,86 -0,68 Çelebi 92,60 93,00 -0,43 Turkcell 13,25 13,30 -0,38 Şok Marketler 9,65 9,68 -0,31 Doğan Holding 1,19 1,19 0,00 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 6.387.799.543 Türk Hava Yolları 4.749.688.728 T. Halk Bankası 2.159.328.667 Akbank 1.416.560.981 Vakıflar Bankası 1.199.553.863 Aselsan 1.155.397.800 Petkim 1.036.969.061 Kardemir (D) 930.365.683 Tüpraş 724.970.813 Yapı ve Kredi Bank. 670.922.433

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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