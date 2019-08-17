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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Yatırımcı rehberi (10)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,02 0,91 12,09 Pegasus 60,45 54,80 10,31 Koza Madencilik 8,92 8,37 6,57 Parsan 14,85 13,94 6,53 Metro Holding 1,19 1,12 6,25 Alarko Holding 3,76 3,57 5,32 Ford Otosan 60,25 57,30 5,15 Türk Traktör 39,10 37,20 5,11 Odaş Elektrik 1,65 1,57 5,10 Bim Mağazalar 50,10 48,20 3,94 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 456,70 521,20 -12,38 Akbank 6,93 7,60 -8,82 Garanti Bankası 8,93 9,77 -8,60 Türk Telekom 5,16 5,64 -8,51 Vakıflar Bankası 4,37 4,75 -8,00 Ereğli Demir Çelik 6,21 6,73 -7,73 Anadolu Cam 2,35 2,54 -7,48 İş Bankası (C) 5,35 5,76 -7,12 T. Halk Bankası 5,26 5,66 -7,07 Tüpraş 125,80 135,10 -6,88 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.399.092.476 Türk Hava Yolları 1.433.175.845 Akbank 702.460.688 Pegasus 608.399.897 Koza Madencilik 508.828.705 Vakıflar Bankası 462.878.202 T. Halk Bankası 451.021.169 İş Bankası (C) 440.557.585 Petkim 388.667.017 Tüpraş 379.416.906

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı Rehberi (10)
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