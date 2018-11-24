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Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,19, BES fonları ise yüzde 0,83 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 0,45 ile para piyasası fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen...

Yatırımcı rehberi (3)
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,19, BES fonları ise yüzde 0,83 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 0,45 ile para piyasası fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,74 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 0,46 yükselen para piyasası en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 1,48 ile borçlanma araçları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları -0,19 324 151 173 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,11 83 55 28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -1,51 16 0 16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -2,74 68 6 62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,46 81 43 38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,35 39 23 16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,83 14 1 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,45 23 23 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) -0,83 265 81 184 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -1,48 56 6 50 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,30 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,13 28 0 28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,76 116 38 78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,28 28 16 12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,79 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,46 21 21 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (3)
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