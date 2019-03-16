Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Trabzon Bursa
Organik SEO’nun sırrı
Organik SEO’nun sırrı
Ahhh.. bakkal teyzem ahhh..
Ahh.bakkal teyzem ahh.
Tarımda 11 bin istihdam
Tarımda 11 bin istihdam
Bisikletli Yaşam Girişimi
Bisikletli Yaşam Girişimi
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek

Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,44, BES fonları yüzde 0,19 değer kazandı. Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,44 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor....

Yatırımcı rehberi (3)
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,44, BES fonları yüzde 0,19 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,44 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise yüzde 1,48 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bir tek yüzde 0,20 ile karma ve esnek fonlar geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,44 309 266 43 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,39 81 69 12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,79 16 16 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,95 65 46 19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,42 73 66 7 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,34 39 34 5 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,44 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,40 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,19 265 187 77 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,22 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,17 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,25 28 19 9 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,20 116 75 40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,27 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,48 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,41 21 21 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (3)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5