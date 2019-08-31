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Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,42, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile kıymetli madenler fonları olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,24 ile hisse senedi...

Yatırımcı rehberi (3)
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,42, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile kıymetli madenler fonları olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,24 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,42 295 263 32 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,38 76 66 10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,63 16 15 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,24 62 49 13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,57 71 66 5 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,43 35 32 3 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 3,91 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,33 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,74 266 198 68 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,67 55 31 24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,18 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,13 28 22 6 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,00 117 81 36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,50 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 3,95 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,27 21 21 0


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)


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Yatırımcı Rehberi (3)
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