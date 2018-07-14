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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,14'lük getiriyle Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hissse Senedi Fonu oldu. AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 5,59'luk...

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,14'lük getiriyle Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hissse Senedi Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 5,59'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,966324 7,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031581 6,96 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055391 6,38 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023462 6,12 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020693 6,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,968837 5,63 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 469,77455 5,27 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,880379 5,21 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,0666 4,73 İş Portföy Altın Fonu 0,022074 2,76 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026944 5,59 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029834 5,07 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030523 3,21 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016208 2,84 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021259 2,71 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,02166 2,70 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020206 2,69 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020605 2,69 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020432 2,69 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022325 2,69

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (4)
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