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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,68'lik getiriyle İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu oldu. Halk Hayat ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 5,20'lik...

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,68'lik getiriyle İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu oldu.

Halk Hayat ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 5,20'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043108 6,68 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,235097 5,09 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,307615 4,75 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,665159 4,54 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,912077 4,36 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077347 4,20 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031488 4,08 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,907726 4,07 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028077 3,82 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017933 3,81 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015402 5,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013783 4,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019874 4,12 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021709 3,93 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018788 3,60 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029984 3,51 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043635 3,40 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074432 3,38 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046225 3,38 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087277 3,37

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (4)
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