Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,47'lik getiriyle İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.



Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma EYF ise yüzde 6,55'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074608 8,47 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,384891 7,05 HSBC Portföy Altın Fonu 1,903713 6,71 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948689 4,13 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062007 3,56 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,239227 3,43 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275415 3,43 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042004 3,37 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081868 3,11 HSBC Portföy Değ. Fon 69,941211 2,92 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,09712 6,55 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,051991 5,79 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077525 5,74 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,080168 5,62 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078589 5,60 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057925 5,56 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,063521 5,55 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070121 5,52 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,047903 5,44 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,05852 5,43

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)