Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon Murat Baydar gümrük vergileri AB sanayi üretimi
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile önlenecek
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile...
Bilişim kampı buluşturacak
Bilişim kampı buluşturacak
Her şey dahil tepkisi
Herşey dahil tepkisi
e-ihracat atağı
e-ihracat atağı
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,47'lik getiriyle İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu. Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma EYF ise yüzde 6,55'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik...

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,47'lik getiriyle İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma EYF ise yüzde 6,55'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074608 8,47 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,384891 7,05 HSBC Portföy Altın Fonu 1,903713 6,71 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948689 4,13 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062007 3,56 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,239227 3,43 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275415 3,43 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042004 3,37 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081868 3,11 HSBC Portföy Değ. Fon 69,941211 2,92 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,09712 6,55 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,051991 5,79 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077525 5,74 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,080168 5,62 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078589 5,60 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057925 5,56 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,063521 5,55 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070121 5,52 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,047903 5,44 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,05852 5,43

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (4)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5