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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,02'lik getiriyle Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF oldu. NN Hay. Em. Katkı EYF ise yüzde 8,18'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik...

Yatırımcı rehberi (4)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,02'lik getiriyle Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF oldu.

NN Hay. Em. Katkı EYF ise yüzde 8,18'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,122257 8,02 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041997 7,57 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081492 7,53 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162178 7,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,388432 7,09 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,372180 5,71 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028645 5,68 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 240,972055 5,19 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018071 5,09 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014606 5,03 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013422 8,18 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011863 7,61 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012865 7,55 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012504 7,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012710 7,20 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012123 7,13 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012740 7,00 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012470 6,60 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012313 6,41 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012235 6,18
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