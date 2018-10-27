Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon Bursa türk Renault
Kışlık bakım uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Doğal gaz kesintisi yok
Gaz kesintisi yok
Renault’a 6 ödül
Renault’a 6 ödül
Devlet büyütecek
Devlet büyütecek
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,18'lik getiriyle Tacirler Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu oldu. BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF ise yüzde 3,31'lik yükselişle bu haftanın en fazla...

Yatırımcı rehberi (4)
banner17

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,18'lik getiriyle Tacirler Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu oldu.

BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın EYF ise yüzde 3,31'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,336683 22,18 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,89212 3,79 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,273377 3,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,028976 3,40 İş Portföy Altın Fonu 0,025603 3,30 TEB Portföy Altın Fonu 0,055633 3,29 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016376 3,28 Garanti Portföy Altın Fonu 0,06455 3,27 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019473 3,26 HSBC Portföy Altın Fonu 2,025792 3,26 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023827 3,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014906 3,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024022 3,28 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024397 3,24 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024291 3,21 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023372 3,19 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014994 3,16 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024451 3,15 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,02527 3,15 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022374 3,14

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (4)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1