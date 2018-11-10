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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01'lik getiriyle İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu oldu. Vakıf Emeklilik ve Hayat Katkı EYF ise yüzde 5,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran...

Yatırımcı rehberi (4)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01'lik getiriyle İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu oldu.

Vakıf Emeklilik ve Hayat Katkı EYF ise yüzde 5,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039337 5,01 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,01395 4,90 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,40775 4,84 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 255,73408 4,55 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587993 4,04 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182095 3,83 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042166 3,82 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,083215 3,73 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167935 3,69 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,092884 3,65 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012746 5,63 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028465 5,34 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012893 5,27 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013052 5,26 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013381 5,20 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012499 5,19 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012942 5,10 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013173 4,99 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012554 4,81 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013386 4,78


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)



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