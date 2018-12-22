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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,66'lık getiriyle İş Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu. Aegon Emeklilik ve Hayat Katkı EYF ise yüzde 3,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla...

Yatırımcı rehberi (4)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,66'lık getiriyle İş Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Aegon Emeklilik ve Hayat Katkı EYF ise yüzde 3,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041844 4,66 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,992011 4,59 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,08015 4,15 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,604087 3,47 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,97597 2,97 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417355 2,76 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171255 2,17 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185381 1,99 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,243375 1,76 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,135858 1,74 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013306 3,61 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013087 3,46 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029173 3,38 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013567 3,18 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013309 3,15 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012786 3,10 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014202 3,10 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01341 3,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01359 2,97 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01302 2,95

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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