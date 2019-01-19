Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,37'lik getiriyle İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 8,38'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047052 15,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089803 14,66 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,492332 9,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,24299 8,61 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,157941 8,09 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104806 7,79 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062216 7,45 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,218614 7,42 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017658 7,31 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,974258 7,14 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018192 8,38 NN Hay. Em. Karma EYF 0,0933 6,94 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031947 6,80 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,106883 6,73 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017384 6,59 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067469 6,58 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,056666 6,49 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020834 6,44 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022591 6,08 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,095871 6,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)