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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,23'lük getiriyle Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu oldu. Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran...

Yatırımcı rehberi (4)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,23'lük getiriyle Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046134 2,23 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,004916 2,13 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035544 2,06 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,472239 1,91 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,076979 1,74 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,502215 1,72 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,7294 1,72 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 507,5156 1,51 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,090019 1,45 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,140004 1,26 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011303 1,74 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017284 1,61 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056218 1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010583 1,12 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,013198 1,07 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018342 0,98 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,01759 0,90 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,01217 0,87 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,016155 0,86 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010711 0,86


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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