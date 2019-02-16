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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,61'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu. Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,22'lik yükselişle bu haftanın...

Yatırımcı rehberi (4)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,61'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,22'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013903 4,61 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023765 3,15 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055415 2,87 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031313 2,32 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,568315 2,23 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,726801 2,21 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039302 2,11 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,06451 2,03 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067325 1,72 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,053905 1,59 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045832 2,22 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052161 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045778 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,09457 0,97 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011409 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029044 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024213 0,90 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014623 0,89 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023581 0,89 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014746 0,89

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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