Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,56'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu. Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF ise yüzde 2,75'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043452 10,56 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,421067 4,23 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014466 4,05 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022095 3,72 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021368 3,57 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026784 3,46 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,934266 3,29 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038192 3,22 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301217 2,89 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,03612 2,88 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010559 2,75 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015578 2,72 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025611 2,71 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015143 2,69 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022553 2,69 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024864 2,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015014 2,67 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024196 2,61 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023638 2,60 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024056 2,60

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



