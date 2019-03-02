Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa dünya
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı
POS’lar artık cepte
POS’lar artık cepte
Sipariş kotası tükendi
Sipariş kotası tükendi
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu. Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,63'lük yükselişle bu haftanın...

Yatırımcı rehberi (4)
banner17

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,04563 5,01 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,264094 3,36 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019978 3,30 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,030461 3,28 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019222 3,27 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904334 3,14 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039363 3,07 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,465289 3,00 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,0517 2,94 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028629 2,94 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028114 3,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015275 3,22 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021939 3,12 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,05701 3,12 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,05586 2,78 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023876 2,58 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065038 2,54 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025021 2,52 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108275 2,50 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076497 2,41

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (4)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5