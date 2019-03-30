Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,95'lik getiriyle İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu oldu.



Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 2,24'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056112 1,95 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 537,93883 1,76 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052557 1,75 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033758 1,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,029805 1,42 İş Portföy Altın Fonu 0,026315 1,42 ING Portföy Altın Fonu 0,026207 1,40 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023579 1,36 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,07286 1,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,057121 1,34 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012057 2,24 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,02416 1,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,02542 1,35 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015489 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024721 1,34 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025258 1,34 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024588 1,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015336 1,30 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,02703 1,29 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025705 1,27

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)