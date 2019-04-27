Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,04'lük getiriyle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Gr. EYF ise yüzde 1,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017736 3,04 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,031048 2,98 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,965178 2,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038956 2,35 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,32305 2,24 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024079 2,14 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,838693 2,10 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065454 2,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034987 1,77 İş Portföy Altın Fonu 0,027252 1,77 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,07288 1,89 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025587 1,78 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,02499 1,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015872 1,72 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026308 1,72 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025262 1,72 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016033 1,70 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025425 1,67 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026132 1,67 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027946 1,64

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)