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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,18'lik getiriyle Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu. BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ise yüzde 3,35'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran...

Yatırımcı rehberi (4)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,18'lik getiriyle Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu.

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ise yüzde 3,35'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025801 4,18 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070855 3,29 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044301 3,27 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,061544 3,24 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,152086 3,22 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,917684 3,04 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,591979 2,80 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,921808 2,75 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,090363 2,01 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036665 1,99 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060738 3,35 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062363 3,29 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080975 3,28 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093186 3,27 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,0498 3,25 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092154 3,15 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046846 2,97 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033074 2,97 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026989 2,80 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073771 2,72

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (4)
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