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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,11'lik getiriyle TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu oldu. Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF ise yüzde 5,43'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran...

Yatırımcı rehberi (4)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,11'lik getiriyle TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF ise yüzde 5,43'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,389702 16,11 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,204259 5,76 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,05394 5,71 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037083 5,48 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,519644 5,47 Ak Portföy Altın Fonu 0,059461 5,36 İş Portföy Altın Fonu 0,028837 5,29 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025797 5,27 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022001 5,19 HSBC Portföy Altın Fonu 2,277143 5,18 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027122 5,43 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026489 5,41 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016814 5,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027865 5,32 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026711 5,15 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016957 5,15 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026879 5,13 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029528 5,06 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027596 4,99 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025249 4,95

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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