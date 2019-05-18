Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,23'lük getiriyle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.



Allianz Hayat Em. Katkı EYF ise yüzde 5,47'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570678 4,23 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,40769 3,57 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040535 3,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,17181 2,80 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 137,0395 2,09 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020799 1,38 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 16,268307 1,33 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,0276 1,28 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,194112 1,19 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,016602 1,16 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013026 5,47 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028203 5,28 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013669 5,08 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012983 4,89 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012722 4,60 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013008 4,45 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013545 4,33 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013634 4,25 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013473 4,22 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012626 4,17

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(Sürecek)