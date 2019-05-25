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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,19'luk getiriyle "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu"u oldu. Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 2,11'lik yükselişle...

Yatırımcı rehberi (4)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,19'luk getiriyle "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu"u oldu.

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 2,11'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023042 2,19 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,366210 2,03 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037748 2,00 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062397 1,97 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040302 1,97 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,028403 1,96 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,130951 1,91 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,449338 1,90 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,152115 1,75 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,177011 1,70 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021061 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033355 2,02 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037076 1,97 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038244 1,67 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055962 1,60 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068196 1,57 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,065035 1,55 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041746 1,55 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,094863 1,47 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053668 1,45


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
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