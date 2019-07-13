Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,22'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Anadolu Hayat Emeklilik B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken EYF ise yüzde 1,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,0156 7,22 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02219 4,30 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,03729 1,76 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022037 1,70 ING Portföy Altın Fonu 0,028699 1,68 İş Portföy Altın Fonu 0,028917 1,68 Deniz Port. Altın Fonu 0,032697 1,68 Ak Portföy Altın Fonu 0,059444 1,67 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,359245 1,67 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035439 1,67 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039114 1,86 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027209 1,81 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026578 1,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016868 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027963 1,71 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027016 1,69 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026865 1,65 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028197 1,65 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029085 1,64 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029821 1,63

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)