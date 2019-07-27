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Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,18'lik getiriyle Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu. BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ise yüzde 2,47'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran...

Yatırımcı rehberi (4)
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İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,18'lik getiriyle Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu.

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ise yüzde 2,47'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026765 3,18 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,69379 2,46 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,07252 2,43 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,795718 2,39 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045522 2,28 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,062719 2,15 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039869 2,13 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,956626 2,06 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,66746 1,97 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,155572 1,95 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062183 2,47 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083303 2,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094565 2,39 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,066075 2,38 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095371 2,33 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,01538 2,32 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,096013 2,27 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047748 2,26 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063716 2,16 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01541 2,15

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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