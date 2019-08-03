Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü food istanbul Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz konut alım ekonomi
Konut kredi faizlerinde devrim
Kredi faizlerinde devrim
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji uyardı
Samsun’a aronia bahçesi kuruldu
Samsun'da aronia bahçesi
“Süreyya“ kavununda erken hasat
'Süreyya'da erken hasat
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,52'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu. Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 1,97'lik yükselişle bu haftanın en...

Yatırımcı rehberi (4)
banner17

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,52'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 1,97'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044373 4,52 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020776 3,70 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,055121 3,40 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,548024 3,04 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027778 2,43 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,235558 2,28 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,339901 2,22 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,68146 2,10 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031806 1,96 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,0406 1,83 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016232 1,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015623 1,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023212 1,83 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03384 1,81 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011469 1,78 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015275 1,77 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016761 1,70 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,015 1,60 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,065739 1,57 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015174 1,56

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (4)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5