Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul Burçin Aslan Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,45'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu. Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 4,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu...

Yatırımcı rehberi (4)
banner17

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,45'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 4,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,468043 8,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,375042 7,20 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 4,02 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041342 3,94 TEB Portföy Altın Fonu 0,069836 3,91 Garanti Portföy Altın Fonu 0,080962 3,89 ING Portföy Altın Fonu 0,031711 3,85 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039258 3,84 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020986 3,83 İş Portföy Altın Fonu 0,031953 3,81 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032189 4,19 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028240 4,11 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,033108 4,09 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029496 4,01 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030986 3,97 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030180 3,97 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031976 3,94 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018688 3,94 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018966 3,93 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030975 3,93

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (4)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5