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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,97'lik düşüşle Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu oldu. NN Hayat Emeklilik Katkı EYF ise yüzde 2,50'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren...

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,97'lik düşüşle Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu oldu.

NN Hayat Emeklilik Katkı EYF ise yüzde 2,50'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026892 -2,97 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,160581 -2,89 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 242,297123 -2,41 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037332 -2,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,37936 -2,33 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058748 -2,06 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010147 -1,61 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173568 -1,57 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,546836 -1,53 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013678 -1,16 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012931 -2,50 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011888 -2,46 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012171 -2,42 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012427 -2,39 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011922 -2,29 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011754 -2,24 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011895 -2,24 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012437 -2,22 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011728 -2,13 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,0121 -2,10

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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