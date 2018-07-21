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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,69'luk düşüşle Finans Portföy Gümüş BYF oldu. AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 2,03'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla...

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,69'luk düşüşle Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 2,03'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Finans Portföy Gümüş BYF 15,728599 -4,69 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 173,097389 -3,01 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040147 -2,85 Finans Portföy Altın BYF 17,136669 -2,83 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,720837 -2,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080436 -2,40 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020039 -2,18 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019523 -1,84 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027719 -1,80 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014402 -1,79 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026396 -2,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020248 -1,73 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012609 -1,72 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019858 -1,72 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021287 -1,72 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020893 -1,72 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020082 -1,71 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020575 -1,71 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020363 -1,70 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018816 -1,69

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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