Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,56'lık düşüşle İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon oldu.



Bereket Emeklilik ve Hayat Katılım Katkı EYF ise yüzde 0,87'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,011105 -1,56 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015905 -0,60 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013306 -0,58 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026551 -0,53 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,01458 -0,44 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,424838 -0,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,376666 -0,38 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020563 -0,37 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046107 -0,35 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013539 -0,29 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013394 -0,87 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014019 -0,74 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026161 -0,52 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,01358 -0,26 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,054187 -0,20 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012763 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011815 -0,18 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013742 -0,17 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011583 -0,17 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,01196 -0,17

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)