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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 26,33'lük düşüşle Ata Portföy Birinci Değişken Fon oldu. Vakıf Emeklilik ve Hayat Katkı EYF ise yüzde 3,85'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik...

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 26,33'lük düşüşle Ata Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

Vakıf Emeklilik ve Hayat Katkı EYF ise yüzde 3,85'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,014458 -26,33 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 61,121133 -4,67 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025401 -4,33 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,152602 -4,01 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,363999 -3,36 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041866 -3,26 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167098 -3,07 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 231,943866 -2,99 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036351 -2,94 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,841985 -2,91 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011278 -3,85 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011154 -3,70 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011628 -3,57 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01185 -3,56 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011453 -3,43 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01141 -3,43 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012328 -3,41 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,0119 -3,40 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011232 -3,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01191 -3,12

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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