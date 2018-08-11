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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,73'lük düşüşle Meksa Portföy İkinci Değişken Fon oldu. Allianz Hayat Emeklilik Borçlanma Araçları EYF ise yüzde 0,63'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren...

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,73'lük düşüşle Meksa Portföy İkinci Değişken Fon oldu.

Allianz Hayat Emeklilik Borçlanma Araçları EYF ise yüzde 0,63'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052225 -1,73 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036076 -0,76 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,152041 -0,37 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057036 -0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,362789 -0,33 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,52612 -0,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,531569 -0,32 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,166627 -0,28 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 1,970296 -0,27 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 14,757139 -0,22 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051155 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,047367 -0,63 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050895 -0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047277 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,052148 -0,59 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,052913 -0,53 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044017 -0,37 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041624 -0,35 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,041295 -0,30 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,0494 -0,26


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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