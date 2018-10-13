Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 10,41'lik düşüşle Ak Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu. AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 5,63'lük gerilemeyle...

Yatırımcı rehberi (5)
banner17

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 10,41'lik düşüşle Ak Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 5,63'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035133 -10,41 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,729414 -9,56 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061826 -9,06 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075883 -7,75 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,097291 -7,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042064 -6,75 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,32123 -6,64 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077564 -6,33 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026517 -6,28 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023043 -6,07 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030073 -5,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100415 -5,20 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035301 -4,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047056 -3,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070005 -3,60 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053615 -3,32 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063313 -2,90 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058435 -2,60 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039916 -2,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019735 -2,49


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı Rehberi (5)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1