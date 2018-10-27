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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,54'lük düşüşle Bizim Portföy Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu oldu. Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,52'lik gerilemeyle bu...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,54'lük düşüşle Bizim Portföy Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,52'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026773 -6,54 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,351343 -6,36 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,03787 -5,97 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076778 -5,78 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039593 -5,72 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,819408 -4,85 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,930765 -4,80 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 56,416084 -4,70 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 3,992242 -4,69 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017267 -4,68 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,02429 -5,52 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017184 -4,69 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038815 -4,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056791 -4,15 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016471 -4,09 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081516 -3,92 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043643 -3,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050152 -3,80 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,101083 -3,75 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047293 -3,74

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı Rehberi (5)
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