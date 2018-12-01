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Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,92'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu. Anadolu Hayat ve Emeklilik İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 2,75'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren...

Yatırımcı rehberi (5)
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İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,92'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat ve Emeklilik İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 2,75'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,01291 -7,92 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020864 -4,75 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 15,744068 -3,48 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029463 -3,01 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,963095 -2,80 Ak Portföy Altın Fonu 0,047803 -2,72 İş Portföy Altın Fonu 0,02309 -2,72 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029831 -2,72 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028251 -2,71 TEB Portföy Altın Fonu 0,050205 -2,70 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057688 -2,75 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021669 -2,72 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021509 -2,70 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,0202 -2,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013455 -2,69 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013555 -2,65 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032645 -2,62 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022099 -2,62 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,022976 -2,62 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022262 -2,61

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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